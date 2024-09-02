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        Haberler Dünya İsrail'de, "hükümetin Gazze'de anlaşma imzalaması talebiyle" organize edilen genel grev başladı | Dış Haberler

        İsrail'de, "hükümetin Gazze'de anlaşma imzalaması talebiyle" organize edilen genel grev başladı

        İsrail'in en büyük işçi sendikası Hisdatrutun, hükümetin "Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını imzalaması" talebiyle ülke genelinde gittiği genel grev başladı. Tel Aviv'de toplanan vatandaşlar gösteri düzenleyip yolları trafiğe kapattı, Ben Gurion Havalimanı'nda gidiş seferlerinin aksadığı ifade edildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.09.2024 - 15:29 Güncelleme: 02.09.2024 - 15:29
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        • 1

          İsrail'in en büyük işçi sendikası Hisdatrut'un, hükümetin "Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını imzalaması" talebiyle ülke genelinde gittiği genel grev başladı.

        • 2

          Tel Aviv'in merkezinde toplanan vatandaşlar, hükümetin Gazze'de anlaşma imzalaması talebiyle gösteri düzenleyip yolları trafiğe kapattı.

        • 3

          Ben Gurion Havalimanı'nda gidiş seferlerinin aksadığı, geliş seferlerinin ise çalıştığı bildirildi.

        • 4

          Batı Kudüs'teki Mamilla isimli alışveriş merkezindeki dükkan ve işletmeler greve katılarak kepek indirdi.

        • 5

          HÜKÜMETTEN MAHKEMEYE BAŞVURU

          Bu arada, İsrail'de hükümet, grevin, işçi işveren anlaşmazlığı nedeniyle değil "siyasi amaçla" yapıldığı iddiasıyla durdurulması için Ulusal İşçi Mahkemesine başvurdu.

        • 6

          Maliye Bakanı aşırı sağcı Bezalel Smotrich'in talebiyle yapılan başvuruda "grevin devletin işleyişini aksattığı, sağlık, eğitim, ulaşım ve güvenlikte ülkenin içinden geçtiği olağanüstü halde aksamaya yol açtığı" savunuldu.

          Mahkemenin bugün öğlen saatlerinde toplanarak devletin sunduğu "grevin durdurulması" talebini görüşeceği belirtildi.

        • 7

          Hükümetin yaptığı başvuru üzerine Hisdatrut Başkanı Arnon Bar-David, Ulusal İşçi Mahkemesine grevin bugün yerel saatle 18.00'de sona ereceğini bildirdi.

        • 8

          GREV DUYURUSU YAPILMIŞTI

          İsrail'in en büyük işçi sendikası Hisdatrut, hükümetin ateşkes ve esir takası anlaşması konusundaki isteksizliğini eleştirerek, "2 Eylül Pazartesi ülke çapında genel greve gideceğini" duyurmuştu.

          Grev kapsamında, İsrail'in dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Tel Aviv'in Ben-Gurion Havalimanı'nda yerel saatle 08.00'den itibaren uçuşların durdurulacağı bildirilmişti.

        • 9

          İsrail ordusu, Gazzedeki çatışmalar sırasında, İsrailli esirlere ait 6 ceset bulduğunu açıklamıştı.

          Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu platform, son olarak "Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridorunda işgali sürdürmekte ısrar eden ve esir takası anlaşmalarını baltalayan" Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, 6 İsrailli esirin ölümünden sorumlu tutmuştu.

        • 10

          Netanyahu ise hükümetin kalan esirlerin serbest bırakılması için anlaşmaya varmakta kararlı olduğunu iddia ederek, anlaşma olmamasındaki suçu Hamas'a atmıştı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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