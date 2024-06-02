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        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu’nun danışmanı Falk: "İsrail anlaşmayı kabul etti ancak bu iyi bir anlaşma değil" | Dış Haberler

        İsrail Başbakanı Netanyahu’nun danışmanı Falk: "İsrail anlaşmayı kabul etti ancak bu iyi bir anlaşma değil"

        ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi'deki ateşkes önerisinin ardından gözler İsrail'e çevrilirken, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun dış politika danışmanı Falk, "İsrail anlaşmayı kabul etti ancak bu iyi bir anlaşma değil." ifadelerini kullandı. Falk, önerilen anlaşmanın "üzerinde çalışılması gereken birçok ayrıntı olduğunu" belirterek, "İsrail'in hedefleri karşılanana kadar kalıcı ateşkes olmayacağını" öne sürdü. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise Hamas'ın Gazze'yi yönetmesini hiçbir şekilde kabul etmeyeceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 13:22 Güncelleme: 02.06.2024 - 18:22
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        Netanyahu'nun danışmanı: İsrail anlaşmayı kabul etti
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun dış politika danışmanı Ophir Falk, İsrail’in, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi’nde ateşkes önerisini kabul ettiğini belirterek, anlaşma için "üzerinde çalışılması gereken birçok ayrıntı olduğunu" söyledi.

        İngiliz The Sunday Times gazetesine konuşan Falk, Biden'ın açıkladığı İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Biden’ın açıklamalarının "siyasi bir konuşma" olduğunu ileri süren Falk, İsrail’in Gazze’deki saldırılarının sona ermesi için "Hamas’ın yok edilmesi ve esirlerin serbest bırakılması" gerektiğini savundu.

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        Falk, önerilen anlaşmanın "üzerinde çalışılması gereken birçok ayrıntı olduğunu" belirterek, "İsrail’in hedefleri karşılanana kadar kalıcı ateşkes olmayacağını" öne sürdü.

        Falk ayrıca, "İsrail anlaşmayı kabul etti ancak bu iyi bir anlaşma değil." ifadelerini kullandı.

        "HAMAS YÖNETİMİNİ HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL ETMEYECEĞİZ"

        İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas’ın Gazze’yi yönetmesini hiçbir şekilde kabul etmeyeceklerini söyledi.

        Reuters haber ajansının aktardığına göre Gallant, “Biz önemli askeri eylemlerimizi gerçekleştirirken savunma teşkilatı da aynı anda Hamas’a karşı alternatif bir yönetim üzerinde çalışıyor. Savaşı bitirmeyi hedefleyen süreçlerin hiçbir aşamasında Gazze’de Hamas yönetimini kabul etmeyeceğiz” diye konuştu

        Biden, dün, Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.

        ABD Başkanı Biden, "çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil hayatta olan tüm rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini" aktarmıştı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Hamas
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