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        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu: Tüm hedeflere ulaşılıncaya kadar Gazze Şeridi'ndeki savaş devam edecek | Dış Haberler

        İsrail Başbakanı Netanyahu: Tüm hedeflere ulaşılıncaya kadar Gazze Şeridi'ndeki savaş devam edecek

        ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in 3 aşamalı yeni bir ateşkes taslağı sunduğunu, taslağın 6 haftalık ilk aşamasında Gazze'deki yerleşimlerden çekilmeyi ve bazı esirlerin bırakılmasını öngördüğünü açıkladı. Biden'ın konuşmasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Gazze'de hedefler gerçekleşinceye kadar savaşın devam etmesinde ısrarcı olduğunu ifade etti. İsrailli bir yetkili, Biden'ın açıkladığı ateşkes taslağının "Hamas için zafer" anlamına geldiğini savundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 00:16 Güncelleme: 01.06.2024 - 00:47
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        Biden'ın açıklaması Netanyahu'yu vazgeçirmedi
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nde tüm hedefleri gerçekleşinceye kadar savaşın devam etmesinde ısrarcı olduğunu belirtti.

        İsrail Başbakanlığından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar ve esirlerin durumuna ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

        Netanyahu'nun, “tüm hedeflere ulaşılıncaya kadar Gazze Şeridi'ndeki savaşın sürdürülmesinde ısrarcı olacağı" ifade edildi.

        Açıklamada, Netanyahu'nun, Gazze’deki esirlerin en kısa sürede geri getirilmesi için müzakere heyetine genel hatların sunulması talimatı verdiğine dikkat çekilerek, şöyle devam edildi:

        “Başbakan, müzakere heyetine Gazze'deki esirlerin mümkün olan en kısa sürede geri dönüşüne ilişkin genel hatları sunması talimatını verirken, tüm esirlerin geri dönüşü ve Hamas'ın askeri ve idari açıdan ortadan kaldırılması da dahil olmak üzere savaşın tüm hedeflerine ulaşılıncaya kadar sona ermeyeceği konusunda ısrar ediyor.”

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        Açıklamada, hükümetin esirlerin bir an önce geri getirilmesi konusunda tam birlik içinde olduğu ve bu hedefe ulaşmak için çalıştığına işaret edilerek, “İsrail'in önerdiği kesin hatlar, ilkelerimizi koruyacak şekilde bir aşamadan diğerine koşullu geçişe izin veriyor.” ifadeleri kullanıldı.

        ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in 3 aşamalı yeni bir ateşkes taslağı sunduğunu, taslağın 6 haftalık ilk aşamasında Gazze'deki yerleşimlerden çekilmeyi ve bazı esirlerin bırakılmasını öngördüğünü açıklamıştı.

        Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu ve ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirmişti.

        İSRAİLLİ YETKİLİ: HAMAS İÇİN BİR ZAFER

        İsrail'in Kanal 12 televizyonuna açıklamalarda bulunan ve adı verilmeyen İsrailli bir yetkili, Biden'ın "çatışmanın gerçekliğini anlamadığını" ileri sürdü.

        Biden'ın Gazze'deki son duruma ve ateşkes müzakereleriyle ilgili yaptığı konuşmayı "zayıf" bulduğunu ifade eden İsrailli yetkili, ateşkes önerisini "Hamas için bir zafer" olarak nitelendirdi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #gazze
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