İsrail, ateşkes yürürlüğe girene kadar Lübnan'a saldırılarını sürdürdü

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail ordusunun Beyrut'un güneyine hava saldırıları düzenlediğini bildirirken, yerel basında da İsrail ordusunun ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girdiği ana kadar ülkenin güneyine ve doğusuna yönelik hava saldırıları düzenlediği ifade edildi.

AA'nın haberine göre; ateşkes antlaşmasının yerel saatle 04.00 (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmesinin ardından İsrail saldırılarının durduğu bildirildi.

Antlaşmanın yürürlüğe girmesiyle özellikle başkent Beyrut'un Dahiye bölgesinden ateşkesi kutlamak için havaya yoğun ateş açılırken, İsrail saldırılarının yerinden ettiği Lübnanlıların güneye doğru hareket etmeye başladığı aktarıldı.

İsrail ordusunun konuşlandığı bölgelere ilerlenmemesi uyarısında bulunan Adraee, yerinden edilen bölge halkının güvenliği için bölgeye hareket etmekten kaçınması gerektiğine işaret etti.

İsrail, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden saatler önce, başkent Beyrut'un merkezi ve güney banliyöleri de dahil olmak üzere Lübnan'a yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı.

Lübnan resmi ajansı NNA ve Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamalarda, İsraill'in, ülkenin güneydeki Bint Cubeyl ilçesi, Sur şehrinin Raşidiye bölgesi ve Sayda ilçesine bağlı Sarafand kasabası ile ülkenin doğusundaki Baalbek-Hirmil Valiliği'ne bağlı Baalbek ve Hirmil ilçeleri ile Bekaa Valiliği'ne bağlı Zahle ve Batı Bekaa ilçelerine yönelik yoğun hava saldırıları düzenlediği belirtildi.