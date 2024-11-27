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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail, ateşkes yürürlüğe girene kadar Lübnan'a saldırılarını sürdürdü | Dış Haberler

        İsrail, ateşkes yürürlüğe girene kadar Lübnan'a saldırılarını sürdürdü

        İsrail ordusu, İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes antlaşması yürürlüğe girene kadar başta başkent Beyrut olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürdü. İsrail ordusunun, dün Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki farklı bölgelerine düzenlediği onlarca yoğun hava saldırısında 29 kişi hayatını kaybetti, 72 kişi yaralandı. Ateşkes antlaşmasının yerel saatle 04.00 itibarıyla yürürlüğe girmesinin ardından İsrail saldırılarının durduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 06:13 Güncelleme: 27.11.2024 - 06:13
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        İsrail, ateşkes yürürlüğe girene kadar Lübnan'a saldırılarını sürdürdü
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        Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail ordusunun Beyrut'un güneyine hava saldırıları düzenlediğini bildirirken, yerel basında da İsrail ordusunun ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girdiği ana kadar ülkenin güneyine ve doğusuna yönelik hava saldırıları düzenlediği ifade edildi.

        AA'nın haberine göre; ateşkes antlaşmasının yerel saatle 04.00 (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmesinin ardından İsrail saldırılarının durduğu bildirildi.

        Antlaşmanın yürürlüğe girmesiyle özellikle başkent Beyrut'un Dahiye bölgesinden ateşkesi kutlamak için havaya yoğun ateş açılırken, İsrail saldırılarının yerinden ettiği Lübnanlıların güneye doğru hareket etmeye başladığı aktarıldı.

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        Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımla güney Lübnan sakinlerine uyarıda bulundu.

        Adraee, "Ateşkes antlaşması yürürlüğe girmiştir ve şartlar uyarınca İsrail ordusu Güney Lübnan'daki mevzilerinde konuşlanmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

        İsrail ordusunun konuşlandığı bölgelere ilerlenmemesi uyarısında bulunan Adraee, yerinden edilen bölge halkının güvenliği için bölgeye hareket etmekten kaçınması gerektiğine işaret etti.

        İSRAİL'İN, DÜN LÜBNAN'A DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 29 KİŞİ ÖLDÜ

        İsrail ordusunun, dün Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki farklı bölgelerine düzenlediği onlarca yoğun hava saldırısında 29 kişi hayatını kaybetti, 72 kişi yaralandı.

        İsrail, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden saatler önce, başkent Beyrut'un merkezi ve güney banliyöleri de dahil olmak üzere Lübnan'a yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı.

        Lübnan resmi ajansı NNA ve Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamalarda, İsraill'in, ülkenin güneydeki Bint Cubeyl ilçesi, Sur şehrinin Raşidiye bölgesi ve Sayda ilçesine bağlı Sarafand kasabası ile ülkenin doğusundaki Baalbek-Hirmil Valiliği'ne bağlı Baalbek ve Hirmil ilçeleri ile Bekaa Valiliği'ne bağlı Zahle ve Batı Bekaa ilçelerine yönelik yoğun hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

        Açıklamalarda, söz konusu hava saldırılarında 29 kişinin yaşamını yitirdiği, 72 kişinin yaralandığı ifade edildi.

        ABD Başkanı Joe Biden'ın Lübnan ile İsrail hükümetlerinin onaylamasının ardından duyurduğu ateşkes antlaşması yerel saatle 04.00 (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmişti.

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        #israil lübnan ateşkes
        #ABD
        #Son dakika haberler
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