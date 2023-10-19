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        Haberler Dünya Diplomasi İsrail, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bölge ülkelerindeki büyükelçilerini geri çekti

        İsrail, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bölge ülkelerindeki büyükelçilerini geri çekiyor

        İsrail aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bölge ülkelerindeki diplomatlarını güvenlik gerekçesiyle geri çekme kararı aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 20:34 Güncelleme: 19.10.2023 - 20:35
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        İsrail diplomatlarını geri çekiyor
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        İsrail, aralarına Türkiye'nin de bulunduğu ve Bahreyn de dahil olmak üzere Orta Doğu'daki büyükelçiliklerini tahliye ediyor. Savaşın başından bu yana Ürdün ve Fas'taki büyükelçiler boşaltılmıştı.

        TÜRKİYE'DEN DE GERİ ÇEKİYOR

        Öte yandan İsrail, büyükelçi dahil olmak üzere tüm diplomatlarını Türkiye’den çekme kararı aldı. Diplomatların iki ülke arasındaki diplomatik kriz nedeniyle değil, güvenlik endişeleri nedeniyle ülkeyi terk edecekleri belirtildi.

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        #israil diplomatlar
        #haberler
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