AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta’da elektrik faturalarının tahsilatının 1 ay süreyle erteleneceğini açıkladı.

Bakan Dönmez, bölgedeki elektrik kesintilerine ilişkin "Sahada çalışan 563 personel var. Şu anda 7 köydeki kesintinin giderilmesi için çalışmalar sürüyor. Kentte 61 jeneratörle de kesintilere müdahale edildi" değerlendirmesini yaptı.