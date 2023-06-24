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Haberler Gündem Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Giriş: 24.06.2023 - 01:40 | Güncelleme: ABONE OL
Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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AA

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gönen ilçesi Baladız Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

2 kişinin yakalandığı operasyonda, 440 kullanımlık kağıt uyuşturucu, 17 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 11 uyuşturucu kullanım aparatı, 2 tabanca, 68 tabanca fişeği, 4 av tüfeği, 38 sikke ve 5 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası sulh ceza hakemliğine çıkartılan zanlılar tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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