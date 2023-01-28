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Isparta'da site çalışanı, yöneticiyi kemerle boğarak öldürdü

Isparta'da bir siteye ait otoparkta cansız bedeni görenler dondu kaldı! Cansız bedenin 71 yaşındaki Hüseyin Cahit Erdoğan'a ait olduğu tespit edilirken, cinayet zanlısı site çalışanı S.Ç. olduğu belirlenerek gözaltına alındı

Giriş: 28.01.2023 - 21:24 | Güncelleme: ABONE OL
Isparta'da site çalışanı, yöneticiyi kemerle boğarak öldürdü
DHA

Isparta'da emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan (71), yöneticisi olduğu sitenin kapalı otoparkında kemerle boğularak öldürüldü. Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin site çalışanı S.Ç. olduğu belirlenerek, gözaltına alındı.


Olay, bugün Fatih Mahallesi´nde bulunan bir sitenin bodrum katında bulunan otoparkta meydana geldi. Site yöneticisi Hüseyin Cahit Erdoğan´ı otoparkta hareketsiz halde görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Erdoğan´ın hayatını kaybettiği belirledi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Erdoğan´ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceleme aldı. Araştırmalar sonucunda sitede çim biçme işiyle uğraşan S.Ç., şüpheli olarak gözaltına alındı. S.Ç.'nin site yöneticisi Erdoğan ile iş yüzünden anlaşmazlık yaşadığı öğrenildi. Cinayetle ilgili soruşturma sürdürülüyor. (

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