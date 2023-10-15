Isparta'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı
Giriş: 15.10.2023 - 01:29 Güncelleme: 15.10.2023 - 01:29
B.A.E. idaresindeki otomobil, Aşağıdinek köyü dört yol mevkisinde M.D'nin kullandığı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri araçlarda bulunan 1'i çocuk 3 kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan 2'si ağır 3 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.