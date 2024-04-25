Isparta'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Alınan bilgilere göre, A.K'nin (20) kullandığı otomobil, Eğirdir-Senirkent kara yolu Beydere köyü mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüyle birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Yaralılardan Fatma Kul (66), sevk edildiği Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.