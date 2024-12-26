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        Haberler Gündem Güncel Isparta'da 4 bin kişiye günlük ekmek desteği | Son dakika haberleri

        Isparta Belediyesi'nden 4 bin kişiye günlük ekmek desteği

        Isparta Belediyesi, Sosyal Destek Kartı ile her gün ihtiyaç sahibi 4 bin kişiye ekmek alımında destekte bulunacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 19:00 Güncelleme: 26.12.2024 - 19:00
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        Isparta'da 4 bin kişiye günlük ekmek desteği
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        Isparta Belediyesi ve Vakıfbank arasında imzalanan imzalanan Sosyal Destek Kartı Protokolü kapsamında Isparta Belediyesi ve Isparta Valiliği tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi 4 bin kişiye belediye tarafından ekmek desteğinde bulunulacak.

        İhtiyaç sahibi vatandaşlar kendilerine verilecek Sosyal Destek Kartı ile istedikleri fırından günlük ekmek ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Uygulama kapsamında hanede bulunan her kişi için bir ekmek alınabilecek. Bu kart sadece ekmek alımında kullanılacak.

        Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Sosyal Destek Kartı ile ihtiyaç sahibi vatandaşların günlük ekmek ihtiyacının karşılanacağını belirtti.

        İhtiyaç sahibi vatandaşların Sosyal Destek Kartı ile ekmek ihtiyacını istediği fırından karşılayabileceğini ifade eden Başkan Başdeğirmen, "Bu kart ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kişi başı bir ekmek alabilmelerine imkan tanıyoruz. Aile fertleri 8 kişiyse günde 8 ekmek, 3 kişiyse günde 3 ekmek, bir kişiyse günde bir ekmek alabilecek. Her gün 4 bin vatandaşımıza istediği fırından ekmek alma imkanı sunuyoruz. Bu konuyla ilgili yerel seçimlerden önce vermiş olduğumuz bir sözümüz vardı. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ekmek alımında destek vereceğimizi söylemiştik. Allah nasip etti, bugün bu uygulamamızı hayata geçiriyoruz. Belediyemiz ve Valiliğimizde kayıtlı 4 bin vatandaşımızı tespit ettik. Bu vatandaşlarımız sosyal destek kartı ile istediği fırına giderek ekmeğini alabilecek" dedi.

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        #ekmek desteği
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