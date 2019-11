Halkalı-Gebze banliyö hattının Marmaray’la entegrasyon kapsamında 5 yıl aradan sonra yeniden hizmete girmesi İstanbulluları sevindirmiş, ne var ki Halkalı durağında önemli bir sorun yaşanmaya başlamıştı. İstasyonda otopark olmadığından uzak mesafeden trene binmek için gelenler araçlarını sağa sola ve yol kenarlarına gelişigüzelpark etmeye başlamış, güvenlik sorunları da beraberinde gelmişti.

HIRSIZLARIN İŞTAHINI KABARTIYORDU

Sabah erken saatte aracını istasyon çevresindeki boş arazilere bırakanlar, akşam geldiklerinde araçlarının camlarını kırılmış, bazı aksesuarları çalınmış olarak buluyordu. Bir de araçlarını hiç bulamayanlar vardı ki hırsızların banliyö durağı etrafına park edilmiş araçları çekiciyle çaldığı görüntüler de kamuoyuna yansımıştı. Habertürk'ün Halkalı banliyö durağındaki otopark terörünü taşıyan haberin ardından İSPARK tarafından bölgeye acilen otopark yapılacağı sözü verilmişti. Ve İSPARK bu sözünü tuttu. İstasyon çevresinde otopark açılabilecek alan belirlendi, fizibilite çalışmaları tamamlandı, otopark 15 gün içinde hizmete giriyor…

HALKALI’YA PARK ET, GEBZE’YE DEVAM ET

İSPARK,Halkalı’da ilk etapta 500 araçlık otopark açacak. Otopark olarak belirlenen alanın yeniden düzenlenmesi ile de kısa zaman içerisinde araç kapasitesi artırılarak 1000’e çıkartılacak. İSPARK’ın metro, metrobüs ve Marmaray duraklarına yaptığı ‘Park et Devam Et’ Otoparklarıyla her gün yaklaşık 100 kilometrelik araç konvoyu trafikten çekiliyor. “Park Et Devam Et” otoparklarına yılda 3.5 milyon İstanbullu araçlarını park ediyor, yolculuğunu toplu ulaşım ile sürdürüyor.