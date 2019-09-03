Halkalı-Gebze arasında bulunan, 1969’dan bu yana hizmet veren banliyö tren hattının Pendik-Gebze bölümü 29 Nisan 2012’de, Kazlıçeşme-Halkalı bölümü 1 Mart 2013'de, Haydarpaşa-Pendik arasındaki bölümü de 19 Haziran 2013'te yapılan son seferlerin ardından kapatılmıştı. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesi ve Marmaray'la entegrasyon nedeniyle raylar sökülmüş, pek çoğu tarihi eser statüsünde bulunan istasyonların da yenilenmesine karar verilmişti.

MART AYINDA HİZMETE GİRDİ

Yapım süresi 24 ay olarak planlanan yenileme çalışmalarının 2015’te bitirilmesi hedeflenmişti. Ancak yapımı üstlenen firma, maliyetlerdeki artışı gerekçe göstererek Ekim 2014’te çalışmaları durdurmuştu. Sorunların çözülmesinin ardından çalışmalar 2015’te tekrar başlamıştı. Proje, Mart 2019’da da tamamlanarak banliyö hattı yeniden çalışmaya başlamıştı.

Banliyö hattı hizmete girdi, yaklaşık 6 aydır da İstanbulluların yoğun ilgisini görüyor. Ne var ki duraklarda önemli bir sorun var; otopark yok… Özellikle de banliyö hattının ilk durağı olan Halkalı’da bu problem ciddi bir boyutta… Şöyle ki; çevredeki sitelerin banliyö hattına mesafesi birkaç kilometre olduğundan bölgede yaşayanlar banliyö hattını kullanmak için mecburen araçlarıyla durağa kadar geliyor.

HEM PARK HEM DE GÜVENLİK SORUNU

Gelin görün ki otopark olmadığından araçlar sağa sola, yol kenarlarına park ediliyor. Durak etrafında park edilmiş uzun araç konvoyları oluşuyor. Tabii bölgenin ıssızlığı düşünüldüğünde birtakım güvenlik sorunları da ortaya çıkıyor. Sabah aracını yol kenarına, Allah’a emanet park edip trenle işine gidenler, akşam dönüşte aracını camı kırılmış, içinden bazı aksesuarlar sökülmüş olarak buluyor.

AKILLARA DURGUNLUK VEREN GÖRÜNTÜLER

Sorun bu kadarla da kalmıyor. Bir de aracını hiç bulamayanlar var ki bölgedeki araç hırsızlığı almış başını yürümüş durumda. Geçtiğimiz günlerde, Halkalı Banliyö İstasyonu çevresine park edilmiş araçların çekiciyle çalındığı ortaya çıkmış, akıllara durgunluk veren görüntüler kamuoyuna yansımıştı.

ÇEVRE SAKİNLERİ DE DERTLİ

Sadece Halkalı istasyonunda değil, Küçükçekmece ve Mustafa Kemal istasyonlarında da benzer bir sıkıntı var. Üstelik bu iki istasyon Halkalı’ya göre yerleşim bölgesine daha yakın olduğundan araçların yol kenarlarına, sokak aralarına park edilmesi çevre sakinleriyle sürücüler arasında tartışmaların, kavgaların çıkmasına neden oluyor. Banliyö hattının İstanbul trafiğini azaltmak adına çok önemli bir katkısı var. Fakat otopark sıkıntısı yüzünden İstanbullular büyük eziyet çekiyor.

İSPARK’TAN HALKALI’YA 1000 ARAÇLIK OTOPARK PROJESİ

Bu problemle ilgili sevindirici gelişme ise şu; İSPARK, ‘Park et Devam et’ projesi kapsamında Halkalı’da 1000 araçlık bir otopark yapılması için harekete geçti. Hali hazırda fizibilite çalışmaları sürüyor. İSPARK’tan aldığım bilgiye göre; henüz otoparkın yapılacağı yer belirlenmiş değil. İstasyona en yakın ve en verimli noktanın belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor…