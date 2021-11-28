İspanya tarihindeki en büyük polis gösterisi!

İspanya'da ekonomik krizin yaşandığı 2008-2014 döneminde neredeyse her gün yapılan ve çoğu zaman şiddet içerikli olan gösterilerin ardından 2015'te dönemin sağ görüşlü hükümeti tarafından çıkarılan Vatandaş Güvenlik Yasası ile gösterilerde güvenlik görevlilerini koruyan bazı haklar getirilmişti.