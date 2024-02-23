İspanya'nın Valencia şehrinde 14 katlı binada yangın çıktı! En az 4 kişi öldü
İspanya'nın Valencia şehrindeki 14 katlı binada yangın çıktı. Kuvvetli rüzgar sebebiyle şiddetini artıran yangında en az dört kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı
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İspanya'nın Valencia şehrinde bulunan 14 katlı bir binada çıkan yangında en az dört kişi hayatını kaybetti.
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Kuvvetli rüzgar sebebiyle etkisini artıran yangın bitişiğinde bulunan binaya da sıçradı.
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Yetkililer, aralarında altı itfaiyecinin ve bir çocuğun da bulunduğu en az 13 kişinin yaralandığını bildirdi.
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İspanyol El Pais gazetesinin haberine göre, 138 daireden oluşan binada yaklaşık 450 kişi yaşıyordu.
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Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.