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İspanya'da yılın ilk büyük orman yangını: "Yüksek tehlike düzeyde" alarm verildi!

İspanya'da çıkan yılın ilk büyük orman yangınında 250 kişi evlerinden tahliye edildi. Yetkililer, hızla çıkan orman yangını için "yüksek tehlikeli düzeyde" alarm verdi

Giriş: 24.03.2023 - 09:54 | Güncelleme: ABONE OL
İspanya'da yılın ilk büyük orman yangını:
Yılın ilk büyük yangını: "Yüksek tehlike düzeyde" alarm verildi
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AA

İspanya'nın doğusundaki Castellon ve Teruel kentleri arasında çıkan yılın ilk büyük orman yangınında 250 kişinin evlerinden tahliye edildiği bildirildi.

Askeri Acil Durum Birimi, Ulusal Acil Durum İzleme ve Koordinasyon Merkezi, Castellon'un Villanueva de Viver kasabası yakınlarında çıkan ve hızla yayılan orman yangını için "yüksek tehlikeli düzeyde" alarm verdi.

Şimdiye kadar 1000 hektardan fazla alanı etkileyen yangına müdahale çalışmaları kapsamında bölgede 15 uçağın çalıştığını açıklayan yetkililer, yangından dolayı Castellon ve Teruel kentleri arasındaki bazı yerleşim yerlerinde 250 kişinin evlerinden tahliye edildiğini duyurdu.

Yangını kontrol altına almak için karadan da çok sayıda itfaiyecinin ve askeri personelin görev yaptığı bilgisi verildi.

İspanya 2022'de orman yangınlarında tarihinin en kötü yıllarından birini geçirmiş, toplamda 310 bin hektardan fazla alan yanmıştı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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