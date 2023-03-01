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İspanya'da şubatta enflasyon yükseldi

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE), ocakta yüzde 5.9 olan yıllık enflasyonun şubat ayında yüzde 6.1'e yükseldiğini açıkladı

Giriş: 01.03.2023 - 07:46 | Güncelleme: ABONE OL
İspanya'da şubatta enflasyon yükseldi
AA

INE'nin açıkladığı verilere göre, Aralık 2022'de yüzde 5.7 ve Ocak 2023'te yüzde 5.9 olan enflasyon, şubatta yüzde 6.1'e yükseldi.

Enflasyonun art arda ikinci kez yükselişe geçmesindeki temel faktörler, elektrik ve gıda fiyatlarındaki artış oldu.

İşlenmemiş gıda ve enerji ürünleri dışında olan çekirdek enflasyon, şubatta yükselişine devam ederek 1986'dan bu yana en yüksek seviye olan yüzde 7,7'ye ulaştı.

INE, bugün açıklanan verilerin bir ön izleme olduğunu, nihai rakamların mart ayı içinde açıklanacağını duyurdu.

Uzmanlar, yüksek enflasyon sorununun ekonomide kök salma riskinin arttığını belirtti.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, enerji krizinden dolayı geçen yıl akaryakıt fiyatlarına getirdiği litre başına 20 sentlik indirimi, 1 Ocak itibariyle sonlandırmış, temel gıda ürünlerinde ise KDV'yi kaldırmıştı.

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