AA

Çalışma Bakanlığı Müfettişliği, Ağustos 2021'de yürürlüğe giren yasa kapsamında zorunlu olan işçi haklarını çiğneyerek çalıştırdığı bisikletli kuryelerin sosyal güvenlik primlerini ödemediği ve sahte serbest meslek belgesi kullandığı gerekçesiyle Glovo şirketine 78,9 milyon euro para cezası kesti.

Glovo'nun Barselona ve Valensiya kentlerindeki çalışanlarıyla bağlantılı olan para cezasının yaklaşık 50 milyon eurosunun sahte serbest meslek belgesi kullanmaktan, 29 milyon euro'sunun da sosyal güvenlik borcundan kaynaklandığı belirtildi.

Söz konusu şirketin Barselona'da 8 bin 331, Valensiya'da da 2 bin 283 çalışanı bulunurken, tüm bu çalışanların yasa düzenlemesinin yapılması istendi.

Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Yasanın gücü bu tip çalışan şirketlerin üzerine düşecektir. İşçilerin haklarının çiğnenmesinin yanı sıra bu şirket Bakanlık müfettişlerinin çalışmalarını engellemeye çalışmıştır. Bu, sosyal, demokrat ve hukuk devletinde kabul edilemez. Şirketler, yasanın getirdiği yükümlülükleri yerine getirmelidir." ifadelerini kullandı.