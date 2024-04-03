İspanya Başbakanı Sanchez: Netanyahu'nun, WCK çalışanlarının öldürülmesine dair açıklaması kabul edilemez

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen'a (WCK) bağlı 7 çalışanın İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yaptığı açıklamayı "kabul edilemez ve yetersiz" olarak nitelendirdi.

Sanchez, Ortadoğu turunun son durağı Katar'da Başbakan ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bugün görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Netanyahu'nun WCK'ye bağlı 7 çalışanın ölümüne neden olan saldırıyla ilgili sözlerini "kabul edilemez ve yetersiz" olarak nitelendiren Sanchez, "Daha ayrıntılı ve kapsamlı bir açıklama bekliyoruz. Bu olduktan sonra Netanyahu hükümetine karşı ne tür bir tavır alacağımızı göreceğiz" dedi.

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Sanchez, ayrıca, İspanya'nın Filistin'in Birleşmiş Milletlere tam üye olarak girişini destekleyeceklerini ifade etti.

"Arap Beşlisi" olarak adlandırılan Mısır, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ABD'nin, İsrail'in Gazze'deki saldırıların sona ermesinin ardından yapılacaklara ilişkin getirdiği öneriye "tam destek" verdiklerini belirten Sanchez, Avrupa Birliği'nin (AB) de fikir birliğine varmak için "köprü olması" önerisinde bulundu.

İspanya Başbakanı, İsrail ile Filistin arasındaki meselelerin çözümünde "anahtar" olarak gösterdiği, iki devletli çözüme dayalı uluslararası barış konferansı organize edilmesi talebini de yineledi.