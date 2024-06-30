İspanya: 4 - Gürcistan: 1 | MAÇ SONUCU

EURO 2024 son 16 turunda turnuvanın favorilerinden İspanya ile şampiyonanın sürpriz ekibi Gürcistan karşı karşıya geldi.

Köln Stadı'nda oynanan mücadelede İspanya geriden gelerek rakibini devirdi ve mücadeleyi 4-1 kazandı.

Bu sonuçla birlikte İspanyollar, EURO 2024'te adını çeyrek finale yazdırdı.

Mücadelede ilk golü İspanya forması giyen Le Normand kendi kalesine atarak kaydetti ve Gürcistan öne geçti. Ardından İspanya 39. dakikada Rodri ile eşitliği yakaladı. 51. dakikada Fabian Ruiz ile öne geçen İspanyollar oyunun kontrolünü de ele aldı ve 75. dakikada Nico Williams ile skoru 3-1'e getirdi. Oyuna sonradan dahil olan Dani Olma 84. dakikada sahneye çıktı ve golünü atarak skoru tayin etti.

İspanya Milli Takımı, Gürcistan ile yaptığı resmi maçların tamamını kazandı.

Şampiyona için "Erken final" olarak nitelendirilebilecek eşleşmedeki ekipler, daha önce üçer kez Avrupa şampiyonu olmayı başardı. Turnuvada rekortmen iki takımdan biri çeyrek finalde elenecek.

EURO 2024'te çeyrek finalde kozlarını paylaşacak İspanya ile Almanya, Avrupa Şampiyonası'nı en çok kazanan takımlar olarak dikkati çekiyor.

İki takım, daha önce A milli takımlar düzeyinde 6'sı resmi, 1'i özel maç olmak üzere 7 kez mücadele etti. İspanya resmi müsabakaların tamamını kazanırken, Gürcistan ise tek galibiyetini özel maçta aldı.

İspanya, oynanan 7. resmi müsabakayı da kazanmasını bildi.

GRUP MÜCADELELERİ

İspanya, zorlu B Grubu'nu lider bitirirken Gürcistan ise Türkiye'nin de olduğu F Grubu'ndan üçüncü çıktı.

İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk ile mücadele eden İspanya, 3'te 3 yaparak B Grubu'nu lider tamamladı. Tüm grup maçlarını kazanan tek takım olan İspanya, ayrıca kalesini de gole kapatmayı başardı.