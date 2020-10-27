Ispanaklı börek, börekler içinde en sevilenlerindendir. Özellikle iç malzemesi, üzeri çıtır çıtır ve içinin de yumuşak oluşundan dolayı, ıspanaklı börek çok lezzetli olur. Bu tarifte kullandığım yoğurt, böreğinizin çıtır çıtır olmasını sağlıyor. Kahvaltılarda, çay saatlerinde misafirlerinize ne ikram edeyim? sorusuna en güzel cevap ıspanaklı börek olabilir.

Ispanaklı Börek Malzemeler:

1 kilo yufka

1 kilo ıspanak

3 adet soğan

100 gram beyaz peynir

4 adet yumurta

1,5 bardak yoğurt

2 çay bardağı sıvıyağ

Su

Tuz

Karabiber

Ispanaklı Börek Yapılışı:

Geniş bir tavaya yağ ve ince ince kıyılmış 3 adet soğanı koyup, soğanlar pembeleşinceye kadar kavurun.

Ispanağı da ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Kavrulan ıspanağı ocaktan alın.

Peyniri ufalayarak, ıspanağa ekleyip karıştırın.

Gerekiyorsa biraz tuz ve karabiber ekleyin.

Bir kâsede yumurtaları çırpıp içine yoğurt ve 1,5 çay bardağı yağ ekleyin.

Karışımınıza yarım çay bardağı da su ilave edin.

Geniş bir fırın tepsisini yağlayın.

Yufkanızı tezgâha alıp hazırladığınız bu karışımı her yerine fırça yardımıyla sürün.

Yufkanın geniş kenarına ıspanaklı iç harcından koyulup rulo halinde sarın.

Elde ettiğiniz uzun ruloyu bıçak yardımıyla 6 eşit parçaya bölün.

Yağlanmış tepsiye eşit aralıklarla dizin.

Diğer yufkalarda aynı şekilde hazırlayın.

Kalan karışımı da böreklerin üzerine dökerek susam veya çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri nar gibi kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Aldığınız yufkalar taze olmalıdır.

Fırın önceden ısıtılmış olsun.

Böreğinizi pişirirken borcam da kullanabilirsiniz.