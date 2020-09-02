AA

ASD'den yapılan açıklamaya göre, listede yer alan 58 firmanın üretimden satışları bir yıl öncesine göre yüzde 4,20 arttı, ihracatları yüzde 3,33 azaldı, buna karşılık çalışan sayıları yüzde 4,31 yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, sektörün her geçen gün daha fazla ihracat yapmak için ter döktüğünü, ana hedefin Türkiye'de üretilen ambalajların en az yarısını ihraç etmek olduğunu belirtti.

Geçen yıl 4,7 milyar dolarlık ihracat gelirine ulaşan ambalaj sektöründe, yaşanan büyümenin devam ettiğini aktaran Sarıbekir, büyümenin odağında ihracatın yer aldığını vurguladı.

Türkiye'nin ambalaj sektöründeki potansiyelini ve üretim kabiliyetini tüm dünyaya göstermek için çok çalıştıklarını belirten Sarıbekir, şunları kaydetti:

"2023 için 8-10 milyar dolar ihracat hedefi koyduk. Bu hedefe ulaşmak için geleneksel pazarlarımızda güçlenmenin yanı sıra yeni pazar arayışlarına devam etmemiz ve katma değerli üretimi öne çıkarmamız gerekiyor. Türkiye'de ürettiğimiz ambalajların en az yarısını ihraç edebilmemiz gerekiyor. Listede yer alan firmaların bu yıl çalışan sayılarının artışa geçmesi ise bir başka sevindirici gelişme."

Sarıbekir, İSO 1.000 listesine giren tüm ambalaj üreticilerini tebrik etti ve başarılı çalışmalarının devamını diledi.