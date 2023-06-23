Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Politika İsmet Adan son yolculuğuna uğurlandı

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın ağabeyi İsmet Adan toprağa verildi

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın ağabeyi İsmet Adan’ın dualarla ebediyete uğurlandı

Giriş: 23.06.2023 - 23:04 | Güncelleme: ABONE OL
İsmet Adan son yolculuğuna uğurlandı
İsmet Adan son yolculuğuna uğurlandı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın ağabeyi İsmet Adan, bugün ikindi namazını müteakiben Eyüp Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine Adan ailesinin yanı sıra çok sayıda siyasetçi sivil toplum yöneticisi ve işadamının da aralarında olduğu kalabalık bir grup katıldı.

Adan ailesini acılı gününde, Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, Can Holding ve Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Kemal Can’ın da aralarında olduğu Ağrılı hemşehrileri de yalnız bırakmadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yüzünü havluyla gizleyip plaj şemsiyelerini denize attı
Yüzünü havluyla gizleyip plaj şemsiyelerini denize attı
Trafik kazası sonrası bıçaklandı
Trafik kazası sonrası bıçaklandı
İstanbul'da son bir haftada 396 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
İstanbul'da son bir haftada 396 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Üniversiteli genç kız silahlı saldırıda ağır yaralandı
Üniversiteli genç kız silahlı saldırıda ağır yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.