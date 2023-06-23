İsmet Adan son yolculuğuna uğurlandı

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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın ağabeyi İsmet Adan, bugün ikindi namazını müteakiben Eyüp Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine Adan ailesinin yanı sıra çok sayıda siyasetçi sivil toplum yöneticisi ve işadamının da aralarında olduğu kalabalık bir grup katıldı.

Adan ailesini acılı gününde, Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, Can Holding ve Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Kemal Can’ın da aralarında olduğu Ağrılı hemşehrileri de yalnız bırakmadı.