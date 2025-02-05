Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. haftasında Erzurumspor FK'yı 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin oyuncularından İsmail Yüksek, galibiyeti değerlendirdi.

REKLAM advertisement1

"HOCAMA TEŞEKKÜR EDERİM"

Jose Mourinho'ya teşekkür eden İsmail Yüksek, "Hocama teşekkür ederim. Uzun süre sonra bana forma şansı verdi. İki haftadır da gayet sahada kendimi iyi hissediyorum. Tempoyu buluyorum yavaş yavaş. Ekstra özel çalışmalar da yapıyorum, sahada meyvesini veriyor. Sahaya döndüğüm için mutluyum. Stadımızda oynamayı özlemiştim." ifadelerini kullandı.Jose Mourinho'ya teşekkür eden İsmail Yüksek, "Hocama teşekkür ederim. Uzun süre sonra bana forma şansı verdi. İki haftadır da gayet sahada kendimi iyi hissediyorum. Tempoyu buluyorum yavaş yavaş. Ekstra özel çalışmalar da yapıyorum, sahada meyvesini veriyor. Sahaya döndüğüm için mutluyum. Stadımızda oynamayı özlemiştim." ifadelerini kullandı.