İsmail Kartal: Matematiksel olarak hala yarışın içindeyiz

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bugün maça iyi başladık, aslında çok da iyi başlamadık ama ilk devre birkaç net pozisyonumuz vardı. Değişiklerle daha baskılı, daha oyunumuzu etkinleştirerek maçı kazanmayı hedefledik. Pozisyonlar da bulduk. Oyuncularım maçın başından sonuna kadar ellerinden geleni yaptılar. Sadece gol bulamadık. Sorumluluk bana ait. 7-8 tane net pozisyona girdik. Değerlendiremedik. Çok üzgünüz. Böyle bir şey beklemiyorduk. Sadece golü bulamadık."

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"YARIŞA DEVAM EDİYORUZ"