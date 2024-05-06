Konyaspor - Fenerbahçe CANLI YAYIN
Konyaspor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Şampiyonluk yarışında Galatasaray ile kıyasıya bir rekabete giren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Tümosan Konyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Ligde oynadığı 34 karşılaşmada 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertlilerin 89 puanı bulunuyor. Ev sahibi Tümosan Konyaspor'un ise bu zorlu maç öncesinde acil puana ihtiyacı bulunuyor. Küme düşme hattından bir an önce uzaklaşmak isteyen yeşil-beyazlılar ise 8 galibiyet, 12 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 36 puana sahip. Konyaspor - Fenerbahçe mücadelesine dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...
STAT: Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu
HAKEM: Bahattin Şimşek
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Uğurcan, Adil, Guilherme, Hadebe, Soner, Nzonzi, Oğulcan Ülgün, Ndao, Cikalleshi
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, Mert Hakan, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko
Ligde oynadığı 34 karşılaşmada 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, topladığı 89 puanla lider Galatasaray'ı takip ediyor. Son deplasman mücadelesinde EMS Yapı Sivasspor ile berabere kalan İsmail Kartal'ın ekibi, şampiyonluk yarışında kayıp yaşarken, bir sonraki hafta iç sahada derbi maçta Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
Konyaspor ise 34 hafta sonunda topladığı 36 puanla 16. sırada yer alıyor.
4 FUTBOLCU KADROYA ALINMADI
Konyaspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de 4 futbolcu kadroda yer almıyor.
Sarı-lacivertli takımda Leonardo Bonucci ve Serdar Aziz'in yanı sıra sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde kadroda yer almıyor.
Sivasspor ve Beşiktaş maçlarında kadroya alınmayan Miha Zajc ise kadroya dahil edildi.
İKİ TAKIM ARASINDA 46. RANDEVU
Fenerbahçe ve TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig tarihinde 46. kez karşı karşıya geliyor.
İki takımın bugüne dek ligde karşı karşıya geldiği 45 maçta Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Konyaspor'u 34 kez mağlup ederken, 3 mücadele beraberlikle tamamlandı. Yeşil-beyazlılar 8 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
Bu maçlarda Fenerbahçe 119 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 49 gol gördü.
ÖNE ÇIKAN NOTLAR:
● Fenerbahçe'yi konuk ettiği son dört Süper Lig maçının üçünü kazanan Konyaspor (1M), daha önceki 18 iç saha karşılaşmasında aldığı galibiyet sayısını geride bırakmak istiyor (3G 2B 13M).
● Bu sezon Konyaspor'u konuk ettiği Süper Lig maçını 7-1 kazanan Fenerbahçe, bu rekabetteki son dublesini 2010/11'de yaptı.
● Süper Lig tarihinde golsüz eşitliğin çıkmadığı rekabetler arasında en fazla maça sahne olan eşleşme Fenerbahçe ile Konyaspor arasında (45 maç). İki ekibin bu stattaki son yedi karşılaşmasının beşinde taraflardan biri gol sevinci yaşayamadı (Konyaspor 2G-3G Fenerbahçe).
● Konyaspor'a konuk olduğu son iki Süper Lig maçını kaybeden Fenerbahçe, üst üste üç deplasman mağlubiyetini en son Galatasaray'dan aldı (Aralık 2012-Ekim 2014).
● Bu sezon deplasmanda oynadığı 17 Süper Lig maçının 15'ini kazanan Fenerbahçe (2B), lig tarihinde bir sezonda en fazla dış saha galibiyeti alan takım konumunda. Bugüne kadar bir sezonda sarı-lacivertli ekibin 2023/24'te topladığı 47 deplasman puanından fazlasını biriktirebilmiş bir ekip yok (2020/21'de Fenerbahçe ile eşit).
● İstanbul takımlarıyla oynadığı son Süper Lig maçında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden Konyaspor, bu şekilde üst üste iki galibiyet aldığı son süreci Ağustos 2022'de yaşadı ve o dönemdeki ikinci karşılaşmada Fenerbahçe'yi sahasında 1-0 yenmeyi başardı.
● Süper Lig'de oynadığı son 12 maçta da en az iki gol atan Fenerbahçe (toplam 30), kulüp tarihinin en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkacak (Nisan-Ekim 2004).
● Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı sezonu geçiren Konyaspor santrforu Sokol Çikalleshi'nin (11), filelerini havalandıramadığı takımlar arasında Fenerbahçe'den (9 maç) daha fazla karşılaştığı tek rakibi Beşiktaş (11 maç).
● Dusan Tadic (9 gol & 12 asist) ile Sebastian Szymanski (9 gol & 10 asist) bu maçta gol atarsa, Opta'nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğu 2010/11'den bu yana aynı sezonda hem gol hem de asist sayısında çift hanelere ulaşan ilk takım arkadaşları olacak.
● Bu sezon Süper Lig'de attığı gol sayısı (12) ile yakaladığı gol beklentisi değeri (3.9 xG) arasında pozitif anlamda en fazla fark olan oyuncu, Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci (+8.1).