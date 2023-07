İsmail Kartal'dan transfer müjdesi!

İsmail Kartal, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, takımla beraber 22-23 gündür çalıştıklarını, İstanbul ve Rusya'da hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, "Yarın ilk resmi maçımıza çıkacağız. Fizik olarak, oyun felsefesi olarak daha tam, yüzde yüz hazır değiliz. Yüzde 50-60 civarında hazırlandığımızı söyleyebilirim. Yeni oyuncular, milli takımdan geç gelen oyuncular, sakatlar var. Sürekli bireysel-fiziksel olarak antrenman yaptırıyoruz. Hepsini aynı seviyeye çekmeye çalışıyoruz. Bu, sezon başı olduğu için hiç kolay değil." diye konuştu.

"ÇUBUKLUYLA SAHAYA ÇIAKN TAKIM EN İYİ TAKIMDIR"

Taraftara "Lütfen benim ağzımdan çıkmayan hiçbir şeye inanmayın. Spekülatif haberlere, benim bilgim dışında hiçbir şeye inanmayın. Benim ağzımdan ne çıkıyorsa lütfen buna inanın." çağrısında bulunan Kartal, elindeki nottan okuduğu şu sözleri de konuşmasına ekledi:

"Çubukluyu giyen her oyuncu en iyi oyuncumuzdur. Çubukluyla sahaya çıkan takım en iyi takımdır. Bu taraftar, bu camia her şeyin en güzeline layıktır. Her futbolcu sorumluluğun bilecek, buna inanın. Bu çocukların sadece sizin desteğinize ihtiyacı var. Birlik, beraberliğiniz, sevgi ve desteğiniz...Geri kalan her şey bizim sorumluluğumuzda. Yarın maçta tüm desteğinizi gösterin büyük Fenerbahçe taraftarı."

İsmail Kartal, yabancı transferiyle ilgili sorulan bir soruya karşılık da son olarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizde gerçekten çok tartışılan bir konu. Saatlerce sürebilir tartışsak. Çok açılımlı olan bir şey. Kural kalksın, şöyle olsun, böyle olsun, hemen konuşulacak bir konu değil. Bütün kulüpler rahatsız, herkes şikayetçi ama ortak yol bulunması lazım. Çözüm bulunması için teknik direktörlerin de olduğu bir toplantı yapılması lazım. Sadece kulüp başkanları, federasyonun alacağı bir karar değil."