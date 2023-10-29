İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Pendikspor’u 5-0’lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak sözlerine başlayan İsmail Kartal, “Maç başından sonuna kadar oyun kontrolü elimizdeydi. Sadece 1-2. dakikalarda bir iki oyuncunun sakatlanması canımızı sıktı. Becao’nun hafif ağrısı vardı. İkinci yarı üzerine koyarak daha fazla gol bulup kazanmasını bildik. Cumhuriyet Bayramı’nda bu galibiyet camiamıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

"FRED'İN DURUMU YARIN BELLİ OLACAK"

Müsabakanın 9. dakikasında sakatlanarak yerini Zajc’a bırakan Fred’in durumunun yarın netleşeceğini söyleyen İsmail Kartal, sakatlıkların zeminle ilgili olmadığına değinerek, “Zeminle alakalı bir şey olduğunu sanmıyorum. Zemin beklediğimizden iyiydi. Fred’in durumu yarın belli olacak” diye konuştu.