İSLİM KEBABI TARİFİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

3 adet patlıcan

250 gram kıyma

1 soğan

1-2 dilim ekmek içi

1 yumurta

Tuz

Karabiber

Kimyon

Nane

Kekik

Domates

Kürdan

Sosu İçin;

1-2 yemek kaşığı domates salçası

Su

Tuz

İSLİM KEBABI NASIL YAPILIR?

Patlıcanları çizgi çizgi soyup uzun şeritler halinde kesin ve yarım saat tuzlu suda bekletin. Köftesi için soğanı rendeleyin ve yumurta, kıyma, ekmek içi ve baharatların tümünü yoğurun ve yassı şekiller verin. Önce patlıcanları kızartın. Ardından köfteleri kızartın. Daha sonra patlıcan dilimlerinin arasına köfteleri koyarak tek tek sarın. Sardığınız patlıcanların üzerine domates ve kürdan batırın. Daha sonra hazırlanan patlıcan köfte rulolarını fırın tepsisine dizin. Ardından salçalı sos için gereken malzemeleri karıştırıp patlıcanların üzerine dökün. 200 derecede ısıtılmış fırının içine fırın tepsisini yerleştirin. İslim kebaplarının üzerindeki domatesler pişince fırından alın.