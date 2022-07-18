İşletme taban puanları, başarı sıralaması ve boş kontenjanları, YKS sonuçlarının ardından en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Bilindiği gibi, işletme bölümü ülkemizde en çok rağbet gören bölümler arasında öne çıkıyor. Durum böyle olunca, işletme taban puanları da araştırılıyor Peki, işletme bölümü üniversite taban puanları, boş kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

2022 İŞLETME TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün açıklamasına göre;

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. "

Geçtiğimiz yıllara ilişkin İŞLETME TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ