Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İŞKUR TYP okul temizlik görevlisi başvuruları başladı mı ve ne zaman başlayacak? 2023 İŞKUR TYP başvuru şartları neler?

        2023 İŞKUR TYP okul temizlik görevlisi başvuruları ne zaman başlayacak?

        İŞKUR, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullara farklı pozisyonlarda destek elemanı alımı yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev alacak personel adayları, başvuruların başlayacağı tarihi ve başvuru şartlarını gündemine aldı. Peki, "2023 İŞKUR TYP okul temizlik görevlisi başvuruları başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak, başvuru şartları nelerdir?" İşte TYP okul temizlik görevlisi alımı şartları ve başvuru tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2023 - 12:15 Güncelleme: 26.08.2023 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İŞKUR TYP temizlik görevlisi şartları ve başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev alacak destek personellerinin, güvenlik görevlisi ve temizlik personeli gibi alanlara istihdam edilmesi bekleniyor. Peki, "2023 İŞKUR TYP okul temizlik görevlisi başvuruları başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak, başvuru şartları nelerdir?" İşte 2023 İŞKUR TYP başvuru detayları...

        • 2

          İŞKUR TYP BAŞVURUSU NE ZAMAN?

          TYP kapsamında MEB bünyesine alınacak güvenlik görevlisi ve temizlik personellerine ilişkin ilanlar henüz açıklanmadı. Söz konusu alımlar hakkında okulların açılacağı tarih olan 11 Eylül 2023 öncesinde gelişmeler olacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

        • 3

          KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

          En az lise mezunu olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, 40 yaşını doldurmamış olman, görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen aklen sağlıkken bir problemim olmamak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak, güvenlik görevlisi olarak istihdam edecekler için silahlı görevde bulunmasını engel bir durumu olmamak, engelli veya eski hükümlü olmamak.

        • 4

          TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

          Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak eski hükümlü olmamak görevine yapmasını engel bir durumu bulunmamak kamusal haklarından yoksun bulunmamak erkek adaylarını askerliğini yapmış olması Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik yaşlılık ve malullük aylığı almıyor olmak vardiyalı çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

        • 5

          Belirtilen şartlara sahip olan adaylar için Başvurular İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

          BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        Masaj yaptırdıktan sonra! Ağrılarınız azalıyor ve rahatlıyor musunuz?
        Masaj yaptırdıktan sonra! Ağrılarınız azalıyor ve rahatlıyor musunuz?
        "Acı verici bir idman"
        "Acı verici bir idman"
        Ölümlü otobüs kazalarının ardından kaptan şoförler için flaş öneri!
        Ölümlü otobüs kazalarının ardından kaptan şoförler için flaş öneri!
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        O anlar kamerada! Otoparkın önünde kurşun yağmuru!
        O anlar kamerada! Otoparkın önünde kurşun yağmuru!
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Polonya'da ölü sayısı 7'ye çıktı! Lejyonella bakterisi!
        Polonya'da ölü sayısı 7'ye çıktı! Lejyonella bakterisi!
        Sitenin bahçesinde oynuyordu! Öldüren ihmâl!
        Sitenin bahçesinde oynuyordu! Öldüren ihmâl!
        Sünnet düğününde çıkan yemek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Sünnet düğününde çıkan yemek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Meteoroloji'den 2 uyarı! 3 bölgede yerel sağanak!
        Meteoroloji'den 2 uyarı! 3 bölgede yerel sağanak!
        10 kişinin cesedine ve kara kutuya ulaşıldı
        10 kişinin cesedine ve kara kutuya ulaşıldı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa