İŞKUR TYP işçi alımı başvuruları 18 Ekim'e kadar devam ediyor. Alım yapacak il ve ilçeler listesi ise şu şekilde:

TYP KAPSAMINDA PERSONEL ALIMI YAPILACAK İLLER VE İLÇELER

Haliliye - 300 İşçi Alımı İş İlanı No: 315388 (Son Başvuru Tarihi 15 Ekim 2023)

Iğdır Merkez - 50 İşçi Alımı İş İlanı No: 315393 (Son Başvuru Tarihi 15 Ekim 2023)

Şanlıurfa - 100 İşçi Alımı İş İlanı No: 315391 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023)

Kilis - 100 İşçi Alımı İş İlanı No: 315401 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023)