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        Haberler Gündem İŞKUR TYP başvuru şartları 2023: İŞKUR TYP 1500 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte TYP başvuru ekranı

        İŞKUR TYP başvuru sayfası: 1500 personel alımı yapılacak!

        İŞKUR 1500 personel alımı yapacak... Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 11 farklı ilde istihdam edilmek üzere 1500 personel alımı yapılacağı açıklandı. Duyuru sonrasında İŞKUR TYP başvuru şartları ve ekranı gündemdeki yerini aldı. İşte İŞKUR TYP 1500 personel alımı başvuru ekranı ile alım yapılacak iller listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 21:59 Güncelleme: 17.10.2023 - 21:59
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        • 1

          İŞKUR TYP işçi alımı başvurusu gündemdeki yerini koruyor. Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 1500 personel alımı için başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvuru şartlarına ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki, İŞKUR TYP personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve hangi illere alım yapılacak? İşte detaylar...

        • 2

          İŞKUR TYP işçi alımı başvuruları 18 Ekim'e kadar devam ediyor. Alım yapacak il ve ilçeler listesi ise şu şekilde:

          TYP KAPSAMINDA PERSONEL ALIMI YAPILACAK İLLER VE İLÇELER

          Haliliye - 300 İşçi Alımı İş İlanı No: 315388 (Son Başvuru Tarihi 15 Ekim 2023)

          Iğdır Merkez - 50 İşçi Alımı İş İlanı No: 315393 (Son Başvuru Tarihi 15 Ekim 2023)

          Şanlıurfa - 100 İşçi Alımı İş İlanı No: 315391 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023)

          Kilis - 100 İşçi Alımı İş İlanı No: 315401 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023)

        • 3

          Çanakkale - 13 İşçi Alımı İş İlanı No: 315402 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023)

          Yüreğir - 15 İşçi Alımı İş İlanı No: 315403 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023)

          Niğde Merkez - 5 İşçi Alımı İş İlanı No: 315485 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023)

          Adıyaman Merkez - 15 İşçi Alımı İş İlanı No: 315486 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023)

        • 4

          Kırklareli Merkez - 14 İşçi Alımı İş İlanı No: 315487 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023)

          Ankara Çankaya - 23 İşçi Alımı İş İlanı No: 315488 (Son Başvuru Tarihi 17 Ekim 2023)

          Çankırı Merkez - 20 İşçi Alımı İş İlanı No: 315405 (Son Başvuru Tarihi 18 Ekim 2023)

        • 5

          BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

          Başvuruları İŞKUR internet sitesi aracılığı ile yapmak isteyen adayların ''BURAYA'' tıkladıktan sonra açılan sayfanın sol üst köşesinde yer alan ''İlan No'' yazan kutucuğa ilgili numarayı yazmaları ve ardından ilini seçmeleri gerekmektedir.

          İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

          E DEVLET TYP BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

          Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

          Kuruma kayıtlı olmak,

          18 yaşını tamamlamış olmak,

          31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

          Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

          Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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