Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.796,35 %-0,11
        DOLAR 35,9251 %-0,05
        EURO 37,4833 %0,42
        GRAM ALTIN 3.316,71 %0,92
        FAİZ 38,57 %0,08
        GÜMÜŞ GRAM 37,57 %1,24
        BITCOIN 97.807,00 %1,32
        GBP/TRY 45,0655 %0,42
        EUR/USD 1,0424 %0,43
        BRENT 75,62 %-0,76
        ÇEYREK ALTIN 5.422,31 %0,91
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İŞKUR Gençlik Programı'na başvurular 1 hafta sonra başlıyor - Sosyal Güvenlik Haberleri

        İŞKUR Gençlik Programı'na başvurular 1 hafta sonra başlıyor

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı'na başvuruların 1 hafta sonra başlayacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 11:24 Güncelleme: 05.02.2025 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        İŞKUR Gençlik Programı'na başvurular 1 hafta sonra başlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu üniversitelerinde okuyan öğrencilere müjde verdiğini, İŞKUR Gençlik Programı ile İŞKUR'un gençlere sunduğu hizmetlerin tek bir platform altında birleştirildiğini belirtti.

        Gençlere üniversitede okudukları dönemde deneyim kazanmalarına katkı vereceklerini anlatan Işıkhan, "Cep harçlıklarına kısmen de olsa destek vereceğiz. Gençlerin istihdam piyasalarına girdiklerinde daha hazırlıkları olmaları için dersler vereceğiz. Mülakat teknikleri, CV hazırlama, iş arama motivasyonuyla ilgili dersler, halkla ilişkiler, finansal okuryazarlığı gibi temel dersleri bu eğitim döneminde vereceğiz." diye konuştu.

        REKLAM

        Bakan Işıkhan, "tecrübe eksikliğinin" gençlerin çalışma hayatına katılmalarındaki en büyük bariyerlerden biri olduğuna dikkati çekerek, "Biz İŞKUR Gençlik Programı'yla bu bariyeri kaldırıyoruz. Üniversitede öğrencilerimiz okurken aynı zamanda üniversitelerde ve istedikleri alanlarda çalışabilecekler" dedi.

        İŞKUR Gençlik Platformu ya da İŞKUR Mobil Uygulaması üzerinden gençlerin programdan faydalanabileceğini vurgulayan Işıkhan, "Her üniversitenin kendi öğrencileri haftalık azami olarak 3 gün çalışabilecek. Programa katılan gençlerimize günlük 1083 lira ödeme yapacağız. Öğrencilerin programa ayda 5 gün katılmaları halinde yaklaşık 5 bin 415 lira, 14 gün çalışmaları halinde ise yaklaşık 15 bin 162 lira gelir desteği vereceğiz. Program süresince öğrencilerimize kısa vadeli sigorta primlerini işveren olarak biz yatıracağız. Programımıza ilişkin tüm ayrıntılara gençlerimiz, 'genclik.iskur.gov.tr' adresinden ulaşabilirler." ifadelerini kullandı.

        Programın gençler için hayırlı olmasını dileyen Işıkhan, kontenjanların gençlerin taleplerine göre artırılabileceğini söyledi.

        REKLAM

        Bakan Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı'na hane geliri 3 asgari ücretin altında olan öğrencilerin başvurabileceğini belirterek, "Gençlerimiz 1 hafta sonra da programa başvuruda bulunabilecek." diye konuştu.

        Program ile gençlere önemli bir fırsat sunacaklarının altını çizen Işıkhan, rektörlerin programa yoğun ilgisinin olduğunu kaydetti.

        İŞKUR Gençlik Programı, kamu üniversiteleri ile işbirliği içerisinde kamusal hizmetlerin desteklenmesi için üniversite öğrencilerine teorik ve pratik eğitimlerin verildiği kısmi zamanlı aktif iş gücü programı olarak uygulamaya konuldu.

        Katılımcılara iş gücü deneyimi ve gelir desteği sağlayacak programdan kamu üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilecek.

        Program, ağaçlandırma, geri dönüşüm, enerji verimliliği gibi sürdürülebilir kampüs faaliyetlerinin desteklenmesi, kampüs altyapı ve bakım faaliyetlerinin desteklenmesi, sosyal ve kültürel faaliyetlerin desteklenmesi, akademik ve idari destek faaliyetleri, toplumsal hizmet ve işbirliği faaliyetlerinin desteklenmesi, öğrenci gelişim ve uyum faaliyetlerinin desteklenmesi, dijital dönüşüm ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesi, girişimcilik ekosistemi faaliyetlerinin desteklenmesi alanlarında uygulanabilecek.

        Katılımcıların program esnasında başka bir işte sigortalı olmalarının önünde bir engel de bulunmuyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü açıklamasında, programdan bu yıl 200 bin, gelecek 4 yıl boyunca toplam 1 milyon üniversiteli gencin istifade etmesinin planlandığını ifade etmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Kurşunu yedi!
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Kurşunu yedi!
        Aldatılınca işkenceli tuzak kurdu!
        Aldatılınca işkenceli tuzak kurdu!
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        Evde sarı serum yine öldürdü
        Evde sarı serum yine öldürdü
        200 milyarlık fonu robotlar yönetiyor
        200 milyarlık fonu robotlar yönetiyor
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Anne ile kızının kahreden ölümü!
        Anne ile kızının kahreden ölümü!
        Washington'da Elon Musk protestosu
        Washington'da Elon Musk protestosu
        Enda Enerji halka açılıyor
        Enda Enerji halka açılıyor
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        Mısır'a iade ettik
        Mısır'a iade ettik
        Yoğun kar, tipi, fırtına ve yağmur uyarıları
        Yoğun kar, tipi, fırtına ve yağmur uyarıları
        İstanbul'da dehşet! Beyzbol sopalı şoför cinayeti!
        İstanbul'da dehşet! Beyzbol sopalı şoför cinayeti!
        İki çocuk kurşunların hedefi olmuştu! 3 yıl sonra burada yakalandı!
        İki çocuk kurşunların hedefi olmuştu! 3 yıl sonra burada yakalandı!
        SGK prim borcundan kimler sorumludur?
        SGK prim borcundan kimler sorumludur?
        Trump'ın planı: Eğitim Bakanlığı'nı lağvedecek
        Trump'ın planı: Eğitim Bakanlığı'nı lağvedecek
        Trump'ın Gazze planı
        Trump'ın Gazze planı
        Habertürk Anasayfa