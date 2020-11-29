İstanbul'da su kesintileri

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 29 Kasım Pazar günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Beyoğlu, Kağıthane, Pendik, Sarıyer, Silivri ve Şişli ilçelerinde 29 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 29 KASIM 2020

İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Kaptanpaşa Mah,Kamer Hatun Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah,Kececi Piri Mah,Kuloğlu Mah,Kulaksız Mah,Kocatepe Mah,Kadı Mehmet Mah,Fetihtepe Mah,Bülbül Mah,Bostan Mah,Hacı Ahmet Mah,Hüseyinağa Mah,Halıcıoğlu Mah,Hacı Hüsrev-İstiklal Mah Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü Açıklama : Kağıthane Eski Terfi'ndeki Arıza Sebebiyle Beslenen Bölgelere Yeterli Su Verilememektedir. Başlama Tarihi : 29.11.2020 11:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Talat Paşa Mah,Çağlayan Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Gürsel Mah,Hürriyet Mah Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü Açıklama : Kağıthane Eski Terfi'ndeki Arıza Sebebiyle Beslenen Bölgelere Yeterli Su Verilememektedir. Başlama Tarihi : 29.11.2020 11:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Ballıca Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.11.2020 10:38 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Zekeriyaköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.11.2020 11:14 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Alibey Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.11.2020 10:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Şişli Etkilenen Mahalleler : Mahmut Şevket Paşa Mah,Merkez Mah,Harbiye Mah,Kaptanpaşa Mah,Mesrutiyet Mah,Yayla Mah,İnönü Mah,Paşa Mah,Teşvikiye Mah,Halil Rıfat Paşa Mah,Cumhuriyet Mah,Duatepe Mah,19 Mayıs Mah,Bozkurt Mah,Ergenekon Mah,Halaskargazi Mah,Halide Edip Adıvar Mah,Eskişehir Mah,Feriköy Mah Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü Açıklama : Kağıthane Eski Terfi'ndeki Arıza Sebebiyle Beslenen Bölgelere Yeterli Su Verilememektedir. Başlama Tarihi : 29.11.2020 11:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.