İSKİ İstanbul su kesintileri: 17 Temmuz İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 17 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı zaman zaman İstanbul'un bazı noktalarına su kesintisi yaşanıyor. Peki, "17 Temmuz İstanbul'da sular ne zaman gelecek?" İşte 17 Temmuz 2024 Çarşamba İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı...
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İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu İSKİ tarafından yapılan duyuru sonucunda yanıt buldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, gün içinde yaşanacak su kesintilerini güncel olarak resmi internet sitesi üzerinden paylaşıyor. İşte 17 Temmuz İSKİ İstanbul'da yaşanacak su kesintisileri...
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İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.