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İSKİ duyurdu: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? İstanbul'da 8 saatlik su kesintisi olan yerler

İstanbul'da 2 ilçede 8 saatlik su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Hafta başından beri İstanbul'un çeşitli semtlerinde meydana gelen su kesintileri İstanbullular tarafından açıklanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul'da suların ne zaman geleceği merak konusu oldu.

03.03.2022 - 10:42 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İstanbul'da Ömerli İçmesuyu Arıtma Tesisleri'nde meydana gelen arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yaşanan 2 günlük su kesintisi gece yarısı sona erdi, İstanbul'da 18 saatlik su kesintisinin ardından güncel İSKİ duyuruları araştırılmaya başladı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar 3 Mart Perşembe günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İstanbul'da bugün su kesintisi olan ilçeler 

  • BU İLÇELER DİKKAT: İSTANBUL'DA GÜNCEL SU KESİNTİLERİ 

    İSKİ resmi internet sitesi aracılığı ile yayınladığı su kesintilerine göre İstanbul'da bugün Sancaktepe ve Silivri'de saat 17.00'ye kadar su kesintisi yaşanacak. 

  • 3 MART İSTANBUL SU KESİNTİSİSİ OLAN İLÇELER

    Arıza Kesinti
    İlçe : Beylikdüzü
    Etkilenen Mahalleler : Dereağzı Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 03.03.2022 09:33
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe : Beykoz
    Etkilenen Mahalleler : Tokatköy Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 03.03.2022 10:29
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
  • Arıza Kesinti
    İlçe : Pendik
    Etkilenen Mahalleler : Güzelyalı Mah,Esenyalı Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 03.03.2022 07:16
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     

     

    Arıza Kesinti
    İlçe : G.O.Paşa
    Etkilenen Mahalleler : Yıldıztabya Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 03.03.2022 10:34
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
  • Arıza Kesinti
    İlçe : Sancaktepe
    Etkilenen Mahalleler : Sarıgazi Mah,Emek Mah
    Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Vana Arızası
    Açıklama : 400 Lük Vana Onarımı Nedenı Ile Hattancbeslenen Bölgelere Su Verılememektedır.
    Başlama Tarihi : 03.03.2022 10:02
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     

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