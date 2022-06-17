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İSKİ duyurdu: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? 17 Haziran 2022 İSKİ planlı su kesintileri

İstanbul'da yaşanacak güncel su kesintileri ve arıza duyuruları yakından takip ediliyor. İstanbullu vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanıyor. Duyurulara göre bugün İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi yaşanacak. İşte, 17 Haziran Cuma İSKİ su kesintisi...

17.06.2022 - 11:53 | Güncelleme: ABONE OL
İSKİ duyurdu: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? 17 Haziran 2022 İSKİ planlı su kesintileri ve arıza duyuruları

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından su arıza ve kesintileri günlük olarak paylaşılıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte, 17 Haziran Cuma İSKİ arıza su kesintisi duyuruları...

17 HAZİRAN İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Yalıköy Mah,Ortaçeşme Mah,Merkez Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Hünkartepe Terfi Ayedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır
Başlama Tarihi : 17.06.2022 08:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Etiler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.06.2022 09:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Fikirtepe Mah,Eğitim Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.06.2022 09:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Gümüşpınar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.06.2022 11:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Feyzullah Mah,Bağlarbaşı Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 17.06.2022 08:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Ptt Evleri Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.06.2022 10:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.06.2022 11:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Kestanelik Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.06.2022 11:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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