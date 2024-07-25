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        Haberler Bilgi İSKİ duyurdu! 24 Temmuz 2024 Perşembe İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        İSKİ duyurdu! 24 Temmuz İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) il genelinde su kesintisi yaşanacak ilçeleri kendi sitesinde duyuruyor. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde zaman zaman su kesintisi yaşanıyor. İşte 24 Temmuz 2024 Perşembe İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda meydana gelecek su kesintileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 01:50 Güncelleme: 25.07.2024 - 01:50
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          İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu İSKİ tarafından yapılan duyuru sonucunda yanıt buldu. İstanbul'da bazı ilçelere bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek. Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde su kesilecek, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?" İşte detaylar...

        • 2

          İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

          Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

          İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

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