İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu İSKİ tarafından yapılan duyuru sonucunda yanıt buldu. İstanbul'da bazı ilçelere bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek. Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde su kesilecek, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?" İşte detaylar...