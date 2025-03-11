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        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ baraj doluluk oranı: 11 Mart barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç oldu, arttı mı?

        İSKİ baraj doluluk oranı: 11 Mart barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç oldu, arttı mı?

        İSKİ baraj doluluk oranı güncel olarak duyuruldu. Yağmur ve kar yağışı barajlardaki su seviyesini olumlu anlamda etkiliyor. İstanbul'da dün 77,98 olarak ölçülen baraj doluluk oranı bugün arttı. Peki İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 10:03 Güncelleme: 11.03.2025 - 10:03
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        • 1

          İSKİ Baraj doluluk oranı açıklandı. Geçen sene bugün ise barajların doluluk oranı yüzde 81,9 olarak ölçülmüştü. Kar yağışı sonrası güncel baraj doluluk oranı yenilendi. Peki 11 Mart bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte güncel doluluk oranları

        • 2

          BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

          Baraj doluluk oranı bugün (11 Mart 2025) yüzde 78,14 oldu.

        • 3

          11 Mart 2025 barajların doluluk oranı ise şöyle:

          Ömerli yüzde 87,29

          Darlık yüzde 76,03

          Elmalı yüzde 94,71

          Terkos yüzde 80,07

          Alibey yüzde 64,96

          Büyükçekmece yüzde 74,37

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