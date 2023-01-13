İskenderun Limanı'ndaki gemide tehlikeli atık tespit edildi

DHA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde limana yanaşan gemide tespit edilen 3 bin 800 ton ağırlığındaki atık maddelerin Türkiye'ye girişine izin verilmedi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İskenderun'da limana yanaşan geminin taşıdığı yük, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan analizler sonucu "riskli" değerlendirilip, Gümrük Muhafaza ekiplerince yakın takibe alındı.

NUNUME ALINARAK, İNCELEME BAŞLATILDI Belgeler kontrol edildiğinde çinko şeklinde beyan edildiği görülen eşyadan numune alınarak, liman sahasına indirilmesinin ardından incelemeler başlatıldı. Analizde eşyanın; cüruf, baca tozu ve kül gibi çeşitli materyallerin karışımından oluştuğu tespit edildi.

ÜLKEYE GİRİŞİNE İZİN VERİLMEDİ Yapılan analiz çalışmaları sonucu söz konusu maddelerin, ağır metal içeren tehlikeli atık olduğu saptanırken, ithalinin yasak olan eşyalardan olduğu belirlendi. Bunun üzerine 3 bin 800 ton ağırlığındaki atık maddenin ekipler tarafından ülkeye girişine izin verilmedi. Eşya için idari yaptırım uygulanarak, iade işlemi uygulandı. İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ise soruşturma başlatıldı.