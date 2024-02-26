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        Haberler Gündem İskenderun'da yanan evde yaşlı kadın ölü bulundu

        İskenderun'da yanan evde yaşlı kadın ölü bulundu

        İskenderun'da 2 katlı evin zemin katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yanan evde yalnız yaşayan 78 yaşındaki kadının öldüğü belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 01:09 Güncelleme: 26.02.2024 - 01:13
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        İskenderun'da ev yangını: 1 ölü
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 katlı evin zemin katında çıkan yangında tek başına kalan kişi ölü bulundu.

        Yunus Emre Mahallesi 1875 Sokak'ta bulunan 2 katlı bir evin zemin katında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerince yangının söndürüldüğü evde yalnız yaşayan 78 yaşındaki Fatma Dostum'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        Dostum'un cesedi, incelemenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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