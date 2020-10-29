İşkenceli cinayette 5 yıl sonra karar

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Trabzon’da elleri, ayakları ve ağzı bağlandıktan sonra işkence edilerek öldürülen Fatih Gedikli’nin katil zanlılarından biri hakkında müebbet hapis cezası verildi. Yakalama kararı bulunan diğer şüphelinin dosyası ayrıldı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'un Beşirli Mahallesi'nde 4 Mayıs 2015 tarihinde Fatih Gedikli’yi elleri ve ayaklarını bağladıktan sonra işkence ederek öldürdüğü öne sürülen şüphelilerden Baki A., Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi"nde hakim karşısına çıktı.

FİRARİ SANIĞI SUÇLADI

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden duruşmaya katılan Baki A., diğer sanık Çetin E. ile ortak iş yapacaklarını belirterek, şunları söyledi: "Trabzon’da alacağı olduğunu söyleyip Trabzon'a çağırdı. Burada Fatih ile buluştuk. Fatih’in bizi oyaladığını söyledim ve ailemi arayarak para istedim. Benim amacım İstanbul'a geri dönmekti. Çetin beni bırakmadı. Fatih’in kafesinde otururken, Çetin ellerini yıkamaya gitti.

Bu sırada Fatih 'Burası Trabzon ne yapacaksınız bana' diyerek küfür etti. Çetin gelip Fatih'e vurdu. Araya girdim. Bu sırada demir sopayla Fatih'e vurdu, ağzını kapattı. Ben kendimi dışarı attım. Arkamdan Çetin geldi. Otobüsle Erzurum'a döndük. 4 gün sonra Fatih'in öldüğünü öğrendim. Çetin gelip beni tehdit etti. Irak'a kaçtım. Daha sonra kaçak yollarla İstanbul'a geçtim."

MAHKEME, CEZASINDA İNDİRİM YAPMADI

Mahkeme heyeti, Baki A.'yı "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme sanığın olaydan sonra kaçması ve sabıka kaydını bir bütün halinde değerlendirerek, cezasında indirim yapmadı. Firari sanık Çetin E.'nin dosyası ayrıldı.

DİĞİR SANIK YURT DIŞINDA İDDİASI

Cinayetin ardından Irak'a kaçan Baki A., 21 Mart 2018 tarihinde İstanbul’da sahte kimlikle yakalanmıştı. Diğer firari sanık Çetin E.'nin ise halen yurt dışında olduğu ileri sürüldü.