İşkence villası! Sırp çeteyle ilgili soruşturmada şok fotoğraflar

HER EYLEME UYGUN SİLAH EDİNMEKTE ZORLUK YAŞAMIYORLARDI

Ayrıca Sırbistan ve Karadağ yetkilileri tarafından yapılan bilgi paylaşımında örgütün silah, otomatik tüfekler, optik manzaralı tüfekler ve patlayıcı maddeler ile gerçekleştirilen eylemleri olduğu, her eylem planına göre uygun oldukları düşündükleri ateşli silahları edinmekte zorluk yaşamadıkları ve her an gerçekleşebilecek eylemlere ilişkin silahları olduğu bildirildi. Polis, örgüt üyelerinini dijital verilerinde dürbünlü silahlar ve çok sayıda tabanca fotoğraflarının bulunduğu da görüldü. İki örgüt arasındaki çatışma döneminde de Kavackı üyelerince pek çok Skaljari üyesinin sorguya çekilip daha sonra işkenceyle öldürüp yok edildiği de ileri sürüldü.