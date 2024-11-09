Isınmak için yakılan "mangal" can aldı!

Evde ısınmak için yakılan "mangal" can aldı!
Diyarbakır'da ısınmak için evde yakılan mangaldan çıkan karbonmonoksit gazı yaşlı çifti ayırdı. Zehirlenen 80 yaşındaki Senem Akyıl hayatını kaybetti, hastaneye kaldırılan Mustafa Akyıl'ın durumu ağır
Diyarbakır'da, evde yakılan mangaldan zehirlenerek yaşlı kadın öldü, durumu ağır olan eşi hastaneye kaldırıldı.
Olay, Ergani ilçesi Şirinevler Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki iki katlı müstakil bir evde meydana geldi.
Evin alt katında yalnız yaşayan Senem (80) ve Mustafa Akyıl (90) çifti, dün akşam saatlerinde ısınmak için mangal yaktı.
Çiftten bir süre haber alamayan yakınları, sabah saatlerinde geldikleri evde çifti hareketsiz buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi..png
Ekiplerin kontrolünde, Senem Akyıl'ın mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.
Senem Akyıl'ın cenazesi otopsi için morga götürülürken, eşi Mustafa Akyıl ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mustafa Akyıl'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.