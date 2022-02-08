"İş kazası deyip' geçme!"

Geçtiğimiz akşam bir etkinlikte konser veren şarkıcı Işın Karaca, sahne sonrası talihsiz bir kaza geçirdi.

Topuklu ayakkabısıyla kayıp düşen Karaca'nın ayağı kırıldı. Hastaneye kaldırılan ve ayağı alçıya alınan 48 yaşındaki şarkıcı, çekilen fotoğraflarını esprili bir notla paylaştı.

Ünlü isim, gönderisinde, "İş kazası' deyip geçmeyelim. Topuklu ayakkabıdan düşmek de marifet ister." ifadelerini kullandı.

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