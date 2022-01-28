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Işın Karaca: Gülşen bu ülkeye göre hareket etmeli!

Şarkıcı Işın Karaca, son dönemde konserlerinde tercih ettiği sahne kostümleriyle dikkat çeken Gülşen hakkında konuştu. Karaca, meslektaşı için, "Gülşen aslan gibi şarkıcı, efsane bir söz yazarı. Sadece ben de kız annesiyim o da belirli bir normun içerisinde bu ülkeye göre hareket etmelidir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı 

28.01.2022 - 10:21 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Işın Karaca, kızı Mia ile birlikte tatil yapmak için gittiği Uludağ'da objektiflere yansıdı. 

    Gazetecilerle sohbet eden Karaca, "Karne sevinci ile hayatımızı donarak geçirdiğimiz 3 gün oldu." diyerek espri yaptı.

  • Ünlü isim, daha sonra "Çocuklar için ilk dönem çok zordu. Üşüyorum ama Mia dağların prensesi kayağı çok seviyor. Bunun dışında albüm çıkacak. Sürekli koşturmacadayız." ifadelerini kullandı.

  • "GÜLŞEN ASLAN GİBİ ŞARKICI"

    Öte yandan geçtiğimiz haftalarda meslektaşı Gülşen'in tercih ettiği sahne kostümü için "Bu kadarı fazla!" diyen Karaca, yeni açıklamalarda bulundu. 

    48 yaşındaki şarkıcı, "Gülşen aslan gibi şarkıcı, efsane bir söz yazarı. Sadece ben de kız annesiyim o da belirli bir normun içerisinde bu ülkeye göre hareket etmelidir diye düşünüyorum. Son kostümünü görmedim, telefondan uzak durmaya söz verdim o yüzden bakmadım iyi çalışmalar." ifadelerini kullandı. 

  • "HER ŞEYİN DOZAJINI BİLMEK GEREKİYOR"

    Işın Karaca, daha önce meslektaşıyla ilgili, "Şunu söylemem gerekiyor, ben de kız annesiyim. Ben Türkiye'de sanat yapıyorum. Her şeyin dozajını çok net bilmek gerekiyor hayatta. Yanındaki 3-5 marjinal insana inanıp da 'Haydi bu çok güzel oldu, bunu da magazine taşıyalım' demekle olmuyor bazı şeyler. Bir kariyer var önümüzde bakın Gülşen çok özel bir kız, besteler yapan, buna ihtiyacı olmayan bir insan. Ama mesele şu, ben bunu 10 yaşındaki kızıma atıp normalleştirebilir miyim bunu? Yani bu değil normalleştiremezsin bu kadarını, bu kadarı fazla!" demişti.

  • ELEŞTİRİLERE YANIT VERMİŞTİ

    Pek çok sanatçının da destek olduğu Gülşen'in sosyal medya hesabından eleştirilere yanıt verdiği o açıklama ise şu şekildeydi:

    ‘Bu kıyafet plajda giyilir ama sahnede giyilmez.’ ‘Bu kıyafeti sesi olmayan, şarkılarıyla gündeme gelemeyen giyer ama sanatkâr olan giymez.’ ‘Bu kıyafeti yabancılar giyer ama burası Türkiye.’ Giyemez.’ ‘Hadi giydi ama o dansı edemez.’ ‘Evliliği yolunda değilse, aldatılıyorsa, boşanıyorsa ve yeni bir erkek peşindeyse giyer ama her şeyi yolunda giden bir evliliği varsa giymez.’ ‘Şu ana kadar tamamdı ama bu sefer limiti aştı.’

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