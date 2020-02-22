St. Lucia gölünün okyanusa döküldüğü sahil kesiminde üzerinde 'Köpek balığı ve timsah var' yazılı çok sayıda uyarı levhalarının bulunduğu milli park, ziyaretçilerine olağanüstü yaban hayatı şöleni sunuyor. Dünyanın birçok ülkesinden parka gelenler, hem safari yapıyor hem de vahşi yaşam ile doğayı izleyip, fotoğrafını çekme fırsatı buluyor.