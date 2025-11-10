Işıl Kasapoğlu’nun rejisiyle Bulaşıkçılar ENKA Oditoryumu’nda

ENKA Sanat, yeni sezonda son dönemin en çok konuşulan yapımlarından oluşan özel bir seçkiyi tiyatroseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

18 Kasım Salı akşamı, Kanadalı oyun yazarı Morris Panych’in dünya çapında ses getiren kara komedisi “Bulaşıkçılar”, usta yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle sahneye taşınacak.

Özge Özpirinçci, Ahsen Eroğlu, Şebnem Sönmez ve Ekin Eryılmaz’ın başrollerini paylaştığı yapım, kadın oyuncularla sahnelenen ilk versiyon olmasıyla dikkat çekiyor.

Restoranların gözlerden uzak, kuytu bir köşesi olan bulaşıkhanede geçen hikâyesiyle “Bulaşıkçılar”, sisteme, sınıf ayrımına ve görünmeyen emeğe kara mizahın keskin diliyle ayna tutuyor.

Dört kadının geçmişleriyle yüzleştiği; hayal kırıklıklarıyla umutları arasında gidip geldiği bu çarpıcı oyun, izleyicilere hem düşündürecek hem de güldürecek unutulmaz bir tiyatro deneyimi sunacak.

Biletler, Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nden temin edilebilir.