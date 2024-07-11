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        Haberler Müzik Işıl Ayman'dan yaz şarkısı

        Işıl Ayman'dan yaz şarkısı

        Yeni neslin ilişkilerini anlattığı şarkılarıyla yoluna devam eden Işıl Ayman'dan yeni şarkı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2024 - 10:37 Güncelleme: 11.07.2024 - 10:37
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        Yaz şarkısı
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        Işıl Ayman, yakın zamanda yayınladığı ve Spotify da hem Viral 50 listesine üst sıralardan giren ve Trend listesinde halen dinlenen 'Böyle Sevmek Olmaz ki'nin ve yine aynı şekilde dinleyicilerden tam not alan Pera grubuyla düeti 'Uyanmayalım'ın ardından; cıvıl cıvıl bir yaz şarkısıyla dinleyicileriyle buluşuyor.

        Işıl Ayman Söz ve müziği Işıl Ayman'a ait 'Yolu Açın'nın, düzenlemesi Tarık İster'e ait ve şarkının klibi Ahmet Can Tekin tarafından çekildi.

        Cesur sözleriyle dikkat çekecek ve ilk görüşte aşık olan bir yaz kızının duygularını yaz enerjikliği ve esprili bir dille anlattığı 'Yolu Açın' 12 Temmuz'da Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda, şarkının müzik videosu da Işıl Ayman'ın Youtube kanalında yayında olacak.

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        #Işıl Ayman
        #Yolu Açın

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