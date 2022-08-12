36 yıllık tecrübesiyle sermaye piyasaları sektörünün önde gelen markası Işık Yatırım Menkul Değerler A.Ş., SPK onay süreçlerini tamamlayarak yoluna “Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.” olarak devam ediyor. Başarılarını Hollanda merkezli global finansal şirketler grubu Trive Financial Holding çatısı altında ileriye taşımayı hedefleyen Trive Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Hakan Kocaman, isim değişikliği ile ilgili olarak şunları söyledi: “Ağustos ayı itibarıyla, resmi otoritelerden alınan izinle unvanımızı Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak değiştirdik. Müşterilerimizin tüm işlemlerini hızlı, güvenli ve kolayca yaptıkları Kapital Trader uygulamamızın ismini de değiştiriyoruz. Yakın zamanda uygulama mağazalarında ‘Trive’ adı ile yeni versiyonunu yayınlayacağız.”
HIZ VE SÜREKLİ GELİŞİM
Yeni markanın şirketin vizyonunu en iyi şekilde yansıttığını ifade eden Hakan Kocaman sözlerini şöyle sürdürdü: “Kaliteden ödün vermeden, müşterilerimizi iş modelimizin odağına koyarak hizmet vermeye Trive markası ile devam edeceğiz. Logomuzda yer alan kanatlar hızımızı, değişime uyum sağlayabilme kabiliyetimizi ve hiç durmadan, sürekli gelişime olan inancımızı ve motivasyonumuzu ifade ediyor. Hem küresel finans sektörü hem de Türkiye sermaye piyasaları her yönüyle çok dinamik. Biz de sektörde hareketsiz kalmanın neredeyse geriye gitmekle eş değer olduğu görüşündeyiz. Şimdiye kadar müşterilerimizle temas ettiğimiz her noktada hızlı, yenilikçi ve teknolojik çözümler ürettik ve bunların sonuçlarının mali tablolarımıza olumlu yansıdığını gördük. Yeni adımız ve logomuzdan aldığımız güç ile hizmetlerimizi sürekli bir adım daha ileriye taşıyacak; dijital platformumuz üzerinden çoklu ürün ve yüksek kaliteyi uygun fiyat ile birleştirerek geniş kitlelere sunmaya devam edeceğiz.”
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